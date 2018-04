Dieser zottelige Anblick raubt selbst ihrem Ehemann die Worte! Für Daniela Katzenberger (31) und ihren Lucas Cordalis (50) gehört räumliche Trennung schon beinahe zum Alltag: Beruflich jettet die Katze von Termin zu Termin. Um sich bei so viel Stress sehen zu können, quatschen die Turteltauben regelmäßig über Facetime – und das auch früh morgens! Im Frisch-aus-dem-Bett-Look grinst die Kultblondine ihren Schatz an. "Da ist sogar Lucas erstaunt, was für eine Sahneschnitte er als Frau hat!", scherzt die 31-Jährige zu einem Schnappschuss auf Facebook.



