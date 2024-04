Brisant: Geheimes Treffen von Peter Klein und Lucas Cordalis

Was wohl Iris (56) und Dani (37) dazu sagen werden? Peter Klein (57) war vergangenes Jahr mit seinem Noch-Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) als Dschungelbegleitung nach Australien gereist. Jedoch zerbrach nach der Zeit in Down Under aufgrund einer angeblichen Affäre mit Yvonne Woelke (44) die langjährige Ehe zwischen Peter und Lucas' Schwiegermutter Iris Klein. Das Liebes-Aus belastete auch die Männerfreundschaft zwischen Peter und Lucas. Nun trafen sich die beiden jedoch überraschend auf Mallorca. Auf Schnappschüssen, die Bild vorliegen, sieht man den gelernten Maler und den Ehemann von Daniela Katzenberger gemeinsam in einem Restaurant.

Laut Informationen des Magazins soll Peter den Schlagersänger in dem Lokal überrascht haben. Zusammen mit einem gemeinsamen Freund saßen die beiden gut gelaunt in dem Restaurant Capri an der Playa de Palma. Laut Insiderangaben wirkte das Treffen wie ein Wiedersehen von guten Freunden. Doch damit nicht genug: Peter begleitete Lucas sogar noch zu seinem Konzert im Megapark und genoss den Auftritt vom Backstage-Bereich aus. Weder Iris noch Dani sollen von dem Männerabend gewusst haben.

Ob Peter sich Tipps von Lucas holte? Schließlich wird der 56-Jährige in wenigen Tagen selbst auf der Playa de Palma in der MK Arena auftreten. Der Reality-TV-Darsteller wird zusammen mit Persönlichkeiten wie Matthias Mangiapane (40) oder Zachi Noy (70) auf der Bühne stehen. Brisant: Auch Yvonne Woelke wird vor Ort sein!

Instagram / peterklein_1967 Lucas Cordalis und Peter Klein im Januar 2022

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

