Aprilscherz! Dani Katzenbergers Bruder wird doch nicht Papa

Tobias Katzenberger hat sich einen Scherz erlaubt! Der Bruder von Daniela Katzenberger (37) und seine Frau Silke verkündeten gestern, dass sie Nachwuchs erwarten. Nun löst das Paar seinen Witz auf – sie bekommen überhaupt kein Kind! "April, April. Erst mal ein liebes Dankeschön an die lieben Herzmenschen unter euch. So viele Nachrichten von Menschen, die sich mit uns freuen würden [und] Sachen schicken wollen. Es hat uns sehr gefreut, dass es so eine große Anteilnahme gab", erklärt Silke ihren Followern auf Instagram.

Eigentlich haben die beiden den Aprilscherz gestern schon auflösen wollen, doch Silke habe eine unschöne Erfahrung machen müssen: "Aber es kam gestern ein Anruf und als ich am Telefon war, schrie eine Frau: 'Ich hoffe, du bekommst eine Fehlgeburt'", schildert sie bestürzt und fügt hinzu: "Das spiegelt unsere Gesellschaft wider. Abartige Menschen." Sie habe zudem viele böse und hasserfüllte Kommentare zu ihrem Babyscherz im Netz gelesen. Dazu hat sie eine ganz klare Meinung: "Mit so viel Hass, der euch umgibt, werdet ihr nie glücklich [...] #hassmachthässlich."

Eigentlich halten sich Silke und Tobias – ganz im Gegensatz zum Rest ihrer Familie – aus der Öffentlichkeit raus. Am Ostermontag teilten sie dann plötzlich einen Post und sorgten für viele Schlagzeilen. "Ab heute dürfen wir es euch mitteilen, da die 16. Woche rum ist. Tobias und ich bekommen eine kleine Prinzessin. Glaub mir, kleine Prinzessin, es ist schön, dass es dich gibt. Auf dich wartet das Leben", hieß es darin.

Instagram / tobias_katzenberger Tobias Katzenberger im März 2024

Instagram / katzenberger_glitzerkrone Tobias und Silke Katzenberger, Oktober 2022

