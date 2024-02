Nach Abnehmerfolg: Daniela Katzenberger vermisst ihren Po

Daniela Katzenberger (37) ist eins der bekanntesten Gesichter im deutschen TV. Und auch im Netz nimmt sie ihre Fans inzwischen mit durch ihren Alltag. Eben genau dort sagte sie ihren Pfunden im vergangenen Jahr auch den Kampf an – und war erfolgreich. Ganze zehn Kilo nahm die Blondine bereits ab. Während sie sich in ihrem Körper pudelwohl zu fühlen scheint, hat das Ganze jedoch auch einen Nachteil: Daniela vermisst ihr rundes Hinterteil.

"Wohler fühle ich mich zwar jetzt… Aber: Auf einer großen Kiste sitzt man einfach bequemer. Ist so!", schreibt die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story. Und tatsächlich: Beim Durchscrollen ihres Social-Media-Profils ist zu erkennen, dass sich mit Danielas Mega-Abnehmerfolg auch einige Rundungen ungewollt verabschiedet haben – so wie unter anderem auch ein Teil ihres Hinterteils. Jedoch nimmt es die Mutter einer Tochter mit Humor: "Lucas (56) leidet am meisten, glaube ich", schreibt sie zu einem Schnappschuss, auf dem ihr Liebster ihren Po als Kopfkissen nutzt.

Nachdem Daniela ihre Ernährung im vergangenen Jahr strikt umgestellt hatte, gönnte sie sich zu Weihnachten jedoch ein Festmahl ohne schlechtes Gewissen. "Weihnachten achte ich auf gar nichts. Vor allem nicht auf die Kalorien", erzählte Kultblondine im Gespräch mit Bild und fügte scherzend hinzu: "Eine Fress-Freikarte!"

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Realitystar

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de