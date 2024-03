Daniela Katzenberger unterstützt Mama Iris bei Brust-OP!

Daniela Katzenberger (37) steht ihrer Mama bei! "Heute ist endlich die Brust-OP von Mama Iris (56). Wir freuen uns alle so auf diesen Tag", verkündet die Kultblondine aufgeregt in ihrer Instagram-Story. Auch Danielas Tochter Sophia (8) ist mit von der Partie, um ihrer Oma seelischen Beistand zu leisten. "Bist du denn schon nervös?", fragt die "So bin ich und so bleib ich"-Interpretin ihre Mutter, die entspannt auf dem Bett liegt. "Ein bisschen", gesteht Iris. Die Vorfreude auf die langersehnte Schönheitsoperation ihrer Mutter steht Daniela ins Gesicht geschrieben. "Ich finde, die Dinger sehen aus wie implantierte Kühlakkus oder wie Backsteine", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit scherzhaft.

Eigentlich hatte sich Iris die Oberweite erst im Sommer neu machen lassen – doch in den letzten Wochen klagte Iris ihrer Instagram-Community immer wieder ihr Leid. "Die Implantate rauben mir die Luft zum Atmen und ich kann, seit ich die Dinger habe, nicht mehr richtig auf dem Bauch schlafen. Ich bereue, dass ich diese OP habe machen lassen", berichtete sie verzweifelt.

Nicht nur die verpfuschte Brust-OP machte Iris in den vergangenen Monaten das Leben schwer. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Peter Klein (56) war ein heftiger Rosenkrieg zwischen dem Ex-Paar entbrannt. Allerdings fand sie ein paar Monate später ihr Glück mit dem mysteriösen Mister T. Doch auch diese Beziehung sollte nicht von langer Dauer sein: Anfang dieses Jahres verkündete Iris die Trennung von ihrem Liebhaber.

