Ließ sich Iris Klein für Mister T die Brüste vergrößern?

Während ihrer kurzlebigen Beziehung zu dem mysteriösen Mister T hatte sich Iris Klein (56) im vergangenen Jahr ihre Brüste vergrößern lassen. Für ihre Tochter Daniela Katzenberger (37) war dies eine große Überraschung, wie sie nun gegenüber RTL erzählt. "Sie war immer gegen Silikon. Jenny (31) und ich mussten immer für unser Recht auf Silikon kämpfen", erklärt die 37-Jährige. Warum legte sich Iris trotz ihrer Implantat-Abneigung unters Messer? Für Daniela liegt der Grund scheinbar auf der Hand. "Es war nämlich so, dass sie einen Ex-Freund hat und der findet Silikon-Brüste toll. Am besten so groß wie Medizinbälle, also das Größte, was geht", berichtet die Frau von Lucas Cordalis (56). "Sie hat sich halt von irgendwelchen Komplexen triggern lassen und dann hat sie sich halt auch operiert", vermutet der Realitystar.

Ihre Brustvergrößerung bereut Iris mittlerweile sehr. Sogar so sehr, dass sie sich vor wenigen Tagen die Implantate operativ entfernen ließ. "Ich werde es nie wieder machen. Ich habe jetzt ein schönes kleines C-Körbchen. Das reicht mir vollkommen", teilte die 56-Jährige auf Instagram mit ihren Fans. "Gott sei Dank. Erster Griff. Die Monsterimplantate sind weg", zeigt sie sich nach dem Eingriff erleichtert. Auch Daniela scheint sich über die Implantat-Entfernung zu freuen. Sie könne ihre Mutter jetzt endlich wieder richtig umarmen, scherzt sie im Interview mit RTL: "Das hat mich am meisten gestört, dass ich sie nicht mehr richtig umarmen konnte, weil wir beide so Ballons haben!"

Nicht nur in ihrem Körper fühlt sich Iris nun offenbar wieder wohl. Auch in Sachen Liebe geht es für die ehemalige Gastronomin wohl wieder bergauf. In ihrer Instagram-Story berichtete sie vor wenigen Tagen, dass es wieder einen Mann in ihrem Leben gibt. "Wir lernen uns gerade erst kennen und wir wollen beide keine Fehler machen", erklärte die Ex von Peter Klein (56). Auch wenn sie sich Zeit lassen, scheinen bei der 56-Jährigen schon Gefühle im Spiel zu sein. Ihren Fans teilte sie bei einer Instagram-Fragerunde mit, dass sie Schmetterlinge im Bauch hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

ActionPress Iris Klein im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Daniela liegt richtig und Mister T war der Grund für Iris' OP? Kann ich mir schon echt gut vorstellen... Ich glaube, dass sie es sicherlich auch selbst wollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de