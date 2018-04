Hat sich Kendall Jenner (22) etwa doch unter das Messer eines Chirurgen begeben? In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Gerüchte auf, die zweitjüngste Kardashian-Jenner habe sich vom Beauty-Wahn ihrer älteren Schwestern anstecken lassen – und doch die Hilfe eines plastischen Arztes gesucht. Ein neues Instagram-Foto der 22-Jährigen heizt diese Gerüchte jetzt an: Mit XL-Schmollmund und großen Augen schaut das Model gar nicht aus, wie sie selbst! Das sehen auch ihre Follower so: "Entweder ist es Photoshop oder zu viel Arbeit! Ihre Augen waren nie so groß und ihre Lippen sehen aufgespritzt aus!", heißt es unter dem Schnappschuss.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de