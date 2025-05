"Tante Kenny": Kendall Jenner teilt süßes Foto mit Neffen

Kendall Jenner (29) hat sich einmal mehr als liebevolle Tante präsentiert: Auf Instagram teilte sie am Mittwoch ein entzückendes Selfie mit ihrem dreijährigen Neffen Aire (3). Das Foto zeigt das Model entspannt auf einem dunklen Sofa, während Aire in ihrem Arm liegt und aus einer Wasserflasche trinkt. Kendall, die ihre Follower daran erinnerte, sie "Auntie Kenny" zu nennen, trug bequeme Loungewear – einen marineblauen Pullover und graue Jogginghosen. Der kleine Aire war in einen dunkelgrauen Einteiler gekleidet und hatte eine flauschige, weiße Decke bei sich. Die ruhige Auszeit zu zweit unterstreicht: Kendall ist nicht nur auf den internationalen Laufstegen zu Hause, sondern auch fest im Familienleben ihrer berühmten Schwester Kylie Jenner (27) verankert.

Das herzliche Foto war Teil einer Bilderreihe, in der Kendall Einblicke in ihren Alltag gab – und erschien nur wenige Stunden, nachdem Travis Scott (34), der Ex-Partner von Kylie Jenner, ein seltenes Foto seiner beiden Kinder teilte. Darauf zu sehen: Aire und Stormi (7) im süßen Cowboy-Look. Aire trug einen braunen Cowboyhut und Jeans, während Stormi mit Fransenschuhen und einem "Howdy"-Shirt perfekt abgestimmt posierte. Die siebenjährige Stormi stand zuletzt sogar selbst im Rampenlicht, als sie ihren Vater beim diesjährigen Coachella-Festival live auf der Bühne erlebte. Laut Insidern der DailyMail feuerte sie ihn voller Begeisterung aus dem Publikum an.

Während Kendall Jenner auf dem Laufsteg und im Netz Millionen Fans begeistert, gilt sie innerhalb des Kardashian-Jenner-Klans als besonders bodenständig und als absolute Tierliebhaberin. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Familie und ist als "Auntie Kenny" für Nichten und Neffen stets zur Stelle. Kendall, die als einziges Familienmitglied noch keine eigenen Kinder hat, genießt es, Tante zu sein und die Kleinen durch ihre Abenteuer zu begleiten. In ihren Social-Media-Beiträgen gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben zwischen Glamour, Pferderanch und Kuschelstunden mit dem Familiennachwuchs – und beweist immer wieder, wie eng die Schwestern trotz aller beruflichen Verpflichtungen füreinander da sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster, Juni 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige