Lachflash: Kendall Jenner bricht sich ein Stück vom Zahn ab

Kendall Jenner (29) hat einen ganz besonderen Start in die Woche hingelegt: Das Model verlor am Montag bei einem Flug nach New York ausgerechnet ein kleines Stück seines Vorderzahns – und das kurz vor dem Besuch des Playoff-Spiels der New York Knicks. Ihre Schwester Kylie Jenner (27) fing den ungewöhnlichen Moment direkt mit der Kamera ein und teilte das Video, in dem Kendall lachend das Zahnstück in die Kamera hält, auf Instagram. Während Kylie im Hintergrund kicherte, fragte sie: "War das mein Nagel oder war es dein Zahn?", und machte sich anschließend mit einem "Du gehst heute nicht zum Knicks-Spiel" weiter über ihre Schwester lustig. Die Szenen spielten sich ab, als die beiden gemeinsam im Privatjet auf dem Weg zum legendären Madison Square Garden waren – mit von der Partie war auch Kylies Freund Timothée Chalamet (29).

Trotz der Zahn-Panne ließen sich Kendall und Kylie die Laune nicht verderben und erschienen stilecht in Lederhosen, Tanktops und den obligatorischen Knicks-Caps beim Playoff-Spiel zwischen den New York Knicks und den Boston Celtics, das die Knicks 121:113 für sich entschieden. Timothée mischte sich als eingefleischter Fan unter die illustre Truppe. Auch Kylie Jenners Tochter Stormi (7) war im Hintergrund des Videos zu hören, als sie neugierig nach dem peinlichen Zwischenfall fragte. Die Geschwister präsentierten den Zahnzwischenfall mit viel Humor und teilten weitere Schnappschüsse im Netz aus New York – darunter ein Foto, auf dem Kendall genüsslich am Lolli nuckelte, offensichtlich kein Problem trotz bröckelnden Zahn.

US-amerikanischen Medienberichten zufolge sind Kylie und Timothée seit Anfang 2023 ein Paar. Mit ihrem Liebesleben halten sich die beiden allerdings ziemlich bedeckt. Vor wenigen Tagen sorgten sie dann aber für eine große Überraschung: Die 27-Jährige feierte langersehnt ihr Red-Carpet-Debüt mit Timothée bei den italienischen David di Donatello Awards in Rom. Während die Reality-TV-Bekanntheit in einem engen, figurbetonten schwarzen Abendkleid strahlte, glänzte der Schauspieler in einem Samtanzug mit weißer Ansteckblume – verliebte Blicke und breites Grinsen inklusive.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kendall Jenners abgebrochenes Zahnstück, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Anzeige Anzeige