Ein Klick und schon fließt das Geld! Kim Gloss (25) ist längst nicht mehr nur als frühere DSDS-Kandidatin bekannt, sondern auch als erfolgreiche Influencerin. Auf YouTube hat sie fast 200.000 Abonnenten, auf Instagram sind es mehr als 271.000 Follower. Die 25-Jährige hat eine große Reichweite, was sie sich von Werbepartnern mit hohen Summen bezahlen lässt. Bis zu 20.000 Euro fließen pro Monat: Doch wie viel verdient Kim für einen einzelnen Post?

In der RTL-Sendung Guten Morgen Deutschland gab die Beauty-OP-Liebhaberin weitere Einblicke in ihre Finanzen: Für eine Produkterwähnung in einer Instagram-Story verlange sie demnach 2.500 Euro. Der Preis für eine Nennung in ihrem Feed starte sogar erst bei 4.000 Euro. Kim hält ihr Gesicht aber nicht für jede x-beliebige Firma in die Kamera: "Ich werbe nur für Produkte, für die ich stehe und die ich selbst privat benutze."

In ihren Kooperationen mit den verschiedensten Unternehmen stecke zudem äußerst viel Fleiß: "Die Fotobearbeitung kostet ja auch viel Zeit, da benutze ich drei verschiedene Apps, durch die man das durchjagt. Und man muss sich dann ja noch einen Text überlegen." Dazu kommt die Wahl der richtigen Hashtags sowie der richtige Zeitpunkt für die Postings.

AEDT/WENN.com Kim Gloss beim Opening von Apjar Black 2017 in Berlin

Instagram / kim_glossofficial Kim Debkowski, Sängerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss in Berlin

