Wird er der Menderes (33) von Das Supertalent? Ganze fünf Mal stand Jesse Fischer bei der beliebten Talentshow schon auf der Matte – bisher stets ziemlich nackig und mit eher ernüchternden Resultaten. Die Schnauze voll scheinen aber weder der Sender, noch er selbst zu haben. Schon jetzt steht fest: Auch in der diesjährigen Staffel wird Jesse wieder mit am Start sein!

Wie Bild berichtet, sei der Ex-Adam sucht Eva-Kandidat sogar höchstpersönlich von RTL eingeladen worden: "Ich bin wieder dabei, die stehen einfach auf mich!" Am 15. Mai findet sein Casting in Saarbrücken statt – also hat der Stripper noch mehr als genug Zeit, sich eine atemberaubende Performance auszudenken. Zumindest die Wahl des Outfits dürfte nicht allzu viel Denkarbeit in Anspruch nehmen.

Bei seiner Teilnahme gehe es Jesse jedoch nicht vordergründig darum, die Jury rund um Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (60) zu überzeugen: "Ich will vor allem meinen weiblichen Fans etwas bieten. Und wer mich kennt, der weiß, wie ich bin – der Rest ist mir wurscht." Wer weiß, vielleicht reicht es beim sechsten Versuch ja sogar, um eine Runde weiter zu kommen – Menderes konnte die DSDS-Juroren eines Tages schließlich auch zu einem Recall-Zettel erweichen.

