Fans aufgepasst: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht von Michael Wendler (45)! Seit Jahren ist der Schlagersänger nicht nur musikalisch unterwegs, sondern tritt auch in zahlreichen TV-Formaten auf. Im Jahr 2010 hatte der 45-Jährige sogar seine eigene Doku-Soap namens Der Wendler-Clan, die den ganz normalen Alltag seiner Familie begleitete. Acht Jahre später bekommt der Musiker nun wieder eine Fernsehshow – doch dafür muss er andere wichtige Termine absagen!

Auf seiner Facebook-Seite gab Michaels Team jetzt weitere Details bekannt: "Das neue Michael Wendler Studioalbum 'Next Level', geplant am 22.06.2018, verschiebt sich aufgrund der Dreharbeiten! Anfang Juli starten die Dreharbeiten für ein neues RTL-Format mit den Wendlers." Wegen der Produktion könne die Platte nicht fertiggestellt werden. Deshalb suche man momentan nach einem Ersatztermin für die Veröffentlichung. Konzerte, die in diesen Zeitraum fallen, seien jedoch nicht betroffen und könnten trotzdem stattfinden.

Wie der Unterhaltungskracher aussehen wird, bleibt allerdings weiterhin topsecret. Doch nachdem die Rede von "den Wendlers" ist, dürfte Michael sicher nicht alleine, sondern mit Ehefrau Claudia und Tochter Adeline vor der Kamera stehen. Ob auch seine Schwiegereltern und seine Mutter wieder zu sehen sein werden? Immerhin waren sie damals ebenfalls Teil der Reality-Sendung.

Patrick Hoffmann / WENN Schlagerstar Michael Wendler

Anzeige

WENN Michael Wendler bei einem Konzert in Berlin

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Michael Wendler (r.) mit seiner Ehefrau Claudia im Finale von "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de