Ehe mit Wendler: Laura Müller im Gespräch mit Oliver Pocher

Laura Müller (24) und Michael Wendler (52) haben in einem Interview mit Oliver Pocher (47) Einblicke in ihre Beziehung gegeben. Die Reality-TV-Darstellerin ließ dabei durchblicken, dass sie trotz viel Gegenwind aus ihrem Umfeld fest an ihrer Partnerschaft mit dem Schlagersänger festhält. "Viele haben gesagt: 'Trenn dich von ihm.' Aber er hat mir persönlich nie etwas getan", erklärte sie. Auch der Altersunterschied von 28 Jahren sei für sie nicht von Bedeutung. Besonders die frühere Karate-Leidenschaft der beiden habe sie näher zusammengebracht.

Doch nicht nur ihre Beziehung war Thema des Gesprächs. Laura Müller sprach auch über ihre Karriere als Unternehmerin und die Selbstvermarktung auf Plattformen wie OnlyFans. Erst vor Kurzem habe sie ein millionenschweres Angebot für einen Erotikfilm ausgeschlagen, wie sie verriet. Sie betonte jedoch, dass sie mehr sei als nur eine Erotikdarstellerin und sich auch darüber hinaus erfolgreich als Geschäftsfrau sehe. Ihre berufliche Eigenständigkeit scheint für sie eine wichtige Säule ihres Lebens zu sein.

Abseits ihrer Karriere und Medienauftritte lebt Laura mit Michael und ihrem gemeinsamen Sohn Ocean in Florida. Während Michael kürzlich für einen geplanten Auftritt nach Deutschland reiste, fand sich Laura dort mit Unterstützung ihrer Familie gut zurecht. Ocean, der im Dezember zur Welt kam, steht bei seinen Eltern klar im Mittelpunkt. Trotz der Turbulenzen, die ihre Beziehung immer wieder begleitet haben, bilden die drei in der Öffentlichkeit ein Bild von Zusammenhalt und Zuversicht.

Anzeige Anzeige

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Oliver Pocher und Michael Wendler in der RTL-Show "Pocher vs. Wendler"

Anzeige Anzeige

Anzeige