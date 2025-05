Michael Wendler beendet Comeback-Auftritt nach 45 Minuten

In der Nacht auf den 25. Mai feierte Michael Wendler (52) sein Comeback auf der Bühne – doch der Auftritt verlief anders als geplant. Der Schlagersänger trat in der Diskothek "Prater" in Bochum auf. Die Stimmung unter den Fans war zu Beginn des Auftritts ausgelassen. Mit lauten "Micha, Micha"-Rufen wurde er empfangen, und der Abend begann mit bekannten Schlagerhits. Doch nach nur 45 Minuten war der Auftritt vorbei, und Wendler verließ die Bühne, wie news on tour berichtet.

Nach einigen Songs nutzte Michael die Gelegenheit, um über die schwierigen letzten Jahre zu sprechen, die geprägt waren von seiner umstrittenen Haltung während der Corona-Pandemie und dem Rückzug ins Privatleben mit seiner Frau Laura Müller (24). Er erklärte auf der Bühne, dass es für Fans derzeit praktisch unmöglich sei, sein neues Album zu kaufen, da Händler wie Amazon, MediaMarkt und Saturn sich weigerten, seine Musik zu vertreiben. Diese Aussagen lösten im Publikum gemischte Reaktionen aus. Die Buhrufe, die daraufhin laut wurden, galten jedoch nicht dem Sänger selbst, sondern den Handelsketten.

Abseits der Bühne sorgte Michael vor wenigen Monaten für Schlagzeilen. Im Prozess um Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung unterlag der Sänger erneut vor Gericht. Wie RTL berichtete, blieb es bei der Geldstrafe von 15.000 Euro, verteilt auf 150 Tagessätze zu jeweils 100 Euro. Der Anwalt des Sängers war beim Urteil am Amtsgericht Dinslaken anwesend, Michael selbst erschien jedoch nicht. Zwar wurde der Schuldspruch aus rechtlichen Gründen angepasst, doch eine echte Entlastung blieb aus.

Anzeige Anzeige

Thomas Burg Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Wendler, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige