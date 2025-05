Das halten die Fans von Michael Wendlers 45-Minuten-Comeback

Eigentlich sollte Michael Wendler (52) vergangenen Sonntag sein großes musikalisches Comeback feiern. Doch nach rund 45 Minuten war alles schon wieder vorbei. Obwohl die Stimmung bei den Fans während des Auftritts gut gewesen sein soll, sorgt das Mini-Comeback im Netz für reichlich Diskussionen. Während einige ihn verteidigen, scheint der Großteil der Meinung zu sein, dass der Schlagersänger auch gar nicht zurückkommen muss. "Wer will ihn überhaupt sehen?", fragt sich nicht nur ein User unter dem Promiflash-Beitrag bei Instagram. Andere stellen auch die Entscheidung, überhaupt Tickets zu kaufen, infrage: "Ich frage mich immer, wer bei Eventim Michael Wendler in die Suchleiste eingibt und ernsthaft überlegt, Karten zu kaufen."

Die Fans, die an dem Abend vor Ort waren, waren aber offenbar zufrieden mit Michaels Show. "War dort und es war der Hammer", schwärmt eine Userin, und weitere schließen sich an: "Es war ein toller Auftritt. Es ist seine Musik, die einfach partymäßig super ist, mit tollen Texten. Er war genau für 45 Minuten gebucht!" Tatsächlich hat der Wendler seinen Auftritt nicht abgebrochen, sondern standesgemäß beendet, wie news on tour berichtete. Neben einigen seiner Hits soll der 52-Jährige auf der Bühne aber auch ein wenig von den vergangenen Jahren erzählt haben. Darüber hinaus entschuldigte er sich bei seinen Fans, dass es derzeit kaum möglich sei, sein neues Album zu kaufen, da sich Vertreiber wie Amazon weigern, die Platte in den Verkauf aufzunehmen. Als Reaktion auf die Weigerung ließen die Fans laute Buhrufe vernehmen.

Das war allerdings nicht das erste Comeback, das Michael in der Vergangenheit versuchte. Ende 2024 wurde ein großes Konzert für Anfang Mai angekündigt. Die Nachricht löste aber einen großen Aufschrei in der Schlagerbranche aus. Partysänger Ikke Hüftgold (48) kritisierte den Veranstalter heftig, Michael eine Bühne zu bieten, und betonte, die zuständige Firma nicht mehr unterstützen zu wollen. Diese machte daraufhin einen Rückzieher und sagte das Konzert ab. "Liebe Fans und Freunde, durch massive Hetze von Ikke Hüftgold wurde mein Konzert am 3. Mai 2025 im Dorf Münsterland heute abgesagt", ärgerte sich der "Egal"-Interpret bei Facebook, versprach aber, zurückzukommen. Ganz unbegründet ist Ikkes Kritik allerdings nicht, denn immerhin fiel Michael vor allem während der COVID-19-Pandemie mit der Verbreitung von haltlosen Verschwörungstheorien negativ auf.

Thomas Burg Michael Wendler, Sänger

ActionPress / imagebroker.com Michael Wendler beim Frühlingsfest der Volksmusik

