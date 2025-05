Ohne Laura: Michael Wendler will Auftritt in Bochum rocken

Während Michael Wendler (52) mitten in den Vorbereitungen für seinen großen Bühnenauftritt am 24. Mai 2025 in Bochum steckt, hütet seine Frau Laura Müller (24) das Haus mit den gemeinsamen Kindern in Florida. In einer Instagram-Story zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin jedoch bestens gelaunt und erklärt erleichtert: Ihre Familie sei auf dem Weg, um sie zu unterstützen. "Der Micha fliegt ja schon in wenigen Tagen und ich bin Gott sei Dank nicht alleine", so Laura. Die Vorfreude ist groß, denn das letzte Wiedersehen mit ihren Angehörigen liegt bereits Monate zurück: Zuletzt sah man sich bei der Geburt ihres Sohnes Ocean im Dezember.

Neben den häuslichen Vorbereitungen für den Familienbesuch nimmt sich Laura auch Zeit für einen Termin im Beautysalon. "Ich will für meine Family schön sein", verrät sie. Währenddessen befindet sich ihr Mann im Endspurt für sein Comeback-Konzert, bei dem er nicht nur alte Hits, sondern auch Songs seines neuen Albums "Unfassbar stark" präsentieren will. Der Auftritt findet bereits in wenigen Tagen bei der "Schlager Party" im Prater Nachterlebnispark statt, doch laut Eventim sind noch immer reichlich Tickets verfügbar. Ob das schon eine dunkle Vorahnung bei den Veranstaltern weckt? Michaels Image hatte zuletzt stark unter seinen Kontroversen während der Corona-Pandemie gelitten, was ind er Vergangenheit wiederholt zu spärlich besetzten Zuschauerrängen bei seinen Auftritten führte.

Laura legt ihren Fokus vorerst weiterhin auf das Familienleben und die gemeinsamen Kinder. Seit der Geburt ihres Sohnes Ocean und des älteren Geschwisterchens Rome zeigt sich die 24-jährige OnlyFans-Darstellerin in ihren Posts hauptsächlich als liebevolle Mutter. Michaels Karrierepläne dagegen sorgen weiterhin für Diskussionen: Der Sänger hat laut einer früheren Ankündigung auch Auftritte in größeren Hallen geplant, die für Tausende von Fans ausgelegt sind. Ob er damit tatsächlich an vergangene Erfolge anknüpfen kann, bleibt fraglich. Laura verkündet in ihrer Story jedenfalls, dass sie die Performances ihres Mannes aus der Ferne gespannt verfolgen werde.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im "Let's Dance"-Studio

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

