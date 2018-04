Sie hat keinen Bock auf Abnehm-Druck! Isabel Edvardsson (35) brachte vor rund sieben Monaten ihr erstes Kind zur Welt – und auch jetzt hat die Let's Dance-Tänzerin noch einige Extra-Kilo auf den Rippen. Warum sie jetzt frischgebackenen Müttern auf Instagram Mut mit einem Curvy-Schnappschuss Mut machte, hat sie im Promiflash-Interview in ihrer Tanzschule in Hamburg verraten: "Mich hat es bewogen, dazu was zu sagen, weil ich so oft mitbekommen habe, dass sich junge Mütter Druck machen, schlank werden zu wollen, dass dieser Schönheitswahn langsam in abartige Richtungen geht, wo ich wirklich sagen wollte 'guck mal, ich bin Leistungssportlerin'", erklärte die 35-Jährige. Auch wenn Isa einen perfekten Body gewohnt ist, will sie sich mit dem Schlankwerden noch Zeit lassen.



