Das wäre Isabel Edvardssons "Let's Dance"-Wunschtanzpartner

Isabel Edvardsson (42) verzauberte bei der beliebten Tanzsendung Let's Dance mehrfach die Zuschauer als elegante und zugleich sympathische Profitänzerin. Sie brachte schon zahlreichen prominenten Tanzpartnern, wie unter anderem Alexander Klaws (41) und Knossi (38), die korrekten Schritte bei. Doch obwohl sie auch in diesem Jahr eine Pause von der Show macht, wüsste Isabel genau, welchen berühmten Tanzpartner sie sich dieses Jahr gerne geschnappt hätte. Im Interview mit Gala enthüllt sie nun nämlich: "Hätte ich mitgetanzt, dann hätte ich so gerne mit Roland Trettl (53) getanzt."

Obwohl Isabels Wunsch, mit dem beliebten Fernsehkoch und Moderator eine Show abzuliefern, ihr in diesem Jahr verwehrt bleibt, hat sie einen nachvollziehbaren Grund, zu pausieren. Die Profitänzerin, die schon 2024 wegen ihrer Schwangerschaft nicht bei der Sendung dabei war, nimmt sich auch in der kommenden Staffel eine Auszeit – dieses Mal wegen ihres dritten Sohnes. "Es ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich ein kleines Baby habe. Diese kostbaren Momente wie zum Beispiel ganz bald die ersten kleinen Schritte – das kommt nie wieder zurück", erklärte sie diesbezüglich auf Instagram und betonte, dass sie keinen Moment der Entwicklung verpassen wolle.

Während Isabel sich also daheim auf ihre Kinder konzentriert, stecken ihre Kollegen indessen mitten in den Vorbereitungen für die kommende Staffel von "Let's Dance". Ab dem 21. Februar schwingen sich insgesamt 14 Stars auf das Tanzparkett. Dazu zählen in diesem Jahr unter anderem Realitysternchen Leyla Lahouar (28), Schauspielerin Christine Neubauer (62), Musikerin Jeanette Biedermann (44) und der Ex-Turner Fabian Hambüchen (37). Unterstützt werden die Promis natürlich von altbekannten Profitänzern wie Massimo Sinató (44), Renata (37) und Valentin Lusin (37), Christina Hänni (34) und Ekaterina Leonova (37) sowie Alexandru Ionel (30).

Anzeige Anzeige

ActionPress Roland Trettl, Gastgeber bei "First Dates – Ein Tisch für zwei"

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin, Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige