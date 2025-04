Dieser Tanz war für Isabel Edvardsson am emotionalsten

Bei der Tanzshow Let's Dance gab es 2019 einen Moment, der Zuschauer und Jury gleichermaßen zu Tränen rührte. Benjamin Piwko (45), der gehörlose Schauspieler und Athlet, tanzte gemeinsam mit Isabel Edvardsson (42) den "Magic Moment" – eine Hommage an seine verstorbene Mutter. Jetzt erinnert sich die Profitänzerin im Rahmen des Specials "Let's Dance – Die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten" an diesen besonderen Auftritt und beschreibt ihn als "den emotionalsten Tanz bei 'Let's Dance' ever". Die Performance rührte damals nicht nur die Anwesenden zu Tränen, auch auf den Zuschauerrängen blieb kein Auge trocken.

Seit Jahren schwingt Isabel das Tanzbein in der beliebten Show. Gemeinsam mit prominenten Tanzpartnern wie Alexander Klaws (41), Michael Wendler (52) oder Knossi (38) verzauberte sie das Publikum. Vor wenigen Monaten verriet die Schwedin im Gespräch mit Gala, mit welchen berühmten Tanzpartnern sie sich dieses Jahr geschnappt hätte: "Hätte ich mitgetanzt, dann hätte ich so gerne mit Roland Trettl (53) getanzt."

Das zweite Jahr in Folge setzte Isabel bei "Let's Dance" aus. Grund hierfür? Ihr dritter Sohn. "Es ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich ein kleines Baby habe. Diese kostbaren Momente wie zum Beispiel ganz bald die ersten kleinen Schritte – das kommt nie wieder zurück", erklärte die 42-Jährige ihre Beweggründe auf Instagram. Mit ihrem Ehemann, dem Tänzer Markus Weiß, hat Isabel drei Söhne.

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson im Juni 2019

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

