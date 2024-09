Isabel springt für Motsi Mabuse bei "Let’s Dance"-Tour ein

Auch in diesem Jahr findet die beliebte Tour von Let's Dance statt – zeitweise allerdings ohne eines der beliebten Jurymitglieder. Wie die Show jetzt selbst auf Instagram verkündet, wird Motsi Mabuse (43) bei vier Shows fehlen – doch "Let's Dance" hat bereits für Ersatz gesorgt: Isabel Edvardsson (42)! "Herzlich willkommen, liebe Isabel! Wir freuen uns sehr, dass du bei einigen Terminen unserer großen Live-Tour dabei sein wirst", heißt es unter dem Post. "Ich freue mich sehr und bedanke mich bei Motsi und dem ganzen 'Let's Dance'-Team für das Vertrauen! Es wird wieder ein Fest!", freute sich Isabel bereits in den Kommentaren.

Grund für Motsis Fehlen ist die Show Strictly Come Dancing, bei der die Tänzerin ebenfalls als Jurorin fungiert: Die Liveshows der britischen Ausgabe von "Let's Dance" überschneiden sich mit den geplanten Tourterminen in München, Hamburg, Hannover und Stuttgart. "Leider kann ich bei den vier Terminen nicht dabei sein, aber ich freue mich schon sehr auf den Rest der Tour! Ein riesiges Dankeschön an Isabel, dass du einspringst und so toll hilfst – du bist großartig!", kommentierte die 43-Jährige zudem unter der Bekanntgabe.

Seit 2006 steht Isabel als Profitänzerin auf dem Parkett der beliebten Show. Dass die 42-Jährige nun zeitweise für Motsi einspringt, stört die langjährigen Fans daher keineswegs. "Isabel ist eine fantastische Vertretung – ich würde sie weniger als 'Ersatz', sondern mehr als 'Bonus' für die vier Shows bezeichnen!", freut sich etwa ein Zuschauer, während ein anderer in den Kommentaren schreibt: "Schade, dass Motsi nicht dabei sein kann in München, gleichzeitig freue ich mich aber, dass Isabel in der Jury sitzt!"

