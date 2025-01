Deswegen ist Isabel Edvardsson 2025 nicht bei "Let's Dance"

Isabel Edvardsson (42) fegt auch in diesem Jahr nicht bei Let's Dance über das Parkett! Die Profitänzerin, die bereits 2024 wegen ihrer Schwangerschaft nicht bei der beliebten Sendung dabei war, nimmt sich auch in der kommenden Staffel eine Auszeit – der Grund: ihr dritter Sohn. "Es ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich ein kleines Baby habe. Diese kostbaren Momente wie zum Beispiel ganz bald die ersten kleinen Schritte – das kommt nie wieder zurück", schreibt sie auf Instagram und erklärt weiter: "Die Gedanken, diese Momente gegebenenfalls nicht ganz zu 100 Prozent erleben zu können, haben mich dazu gebracht, gerade auch weil die Bindungszeit aktuell so wichtig ist." Auch wenn die Tanzshow ihre Leidenschaft und ihr "Herzensprojekt" ist, wolle sie sich die Zeit für ihre Familie nehmen.

Sonst habe ihr Mann Marcus Weiß übernommen, wenn die 42-Jährige als Tänzerin unterwegs war. Mit ihrem dritten Kind schafft er das aber nicht alleine: "Wir haben aktuell beziehungsweise immer noch keine Großeltern vor Ort oder Nannys." Vom Cast der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel ist sie dennoch total begeistert und deutet an, sich trotz ihrer Pause mal blicken zu lassen: "Natürlich werde ich diese Staffel öfter nach Köln fahren, ob für Drehs und Treffen mit Kollegen und Freunden!"

Während sich Isabel auf ihre Kids konzentriert, stecken ihre Kollegen aktuell wohl schon mitten in den Vorbereitungen für die kommende Staffel von "Let's Dance". Ab dem 21. Februar schwingen sich die Stars auf das Tanzparkett – unter anderem sind in diesem Jahr Realitysternchen Leyla Lahouar (28), Schauspielerin Christine Neubauer (62), Musikerin Jeanette Biedermann (44) und Ex-Turner Fabian Hambüchen (37) dabei. Unterstützt werden die Promis wie immer von Profis wie Massimo Sinató (44), Renata (37) und Valentin Lusin (37) sowie Alexandru Ionel (30).

Anzeige Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Marcus Weiß und Isabel Edvardsson, Profitänzer

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profi-Challenge-Sieger 2024

Anzeige Anzeige