Bisher kannte man Profitänzerin Isabel Edvardsson (35) vor allem als durchtrainierten Wirbelwind, der mit wallender Mähne über das Let's Dance-Parkett fegte. Ganze zehn Jahre lang hatte die schöne Schwedin deutschen Promi-Männern in der beliebten RTL-Tanzshow Choreografien beigebracht, die es in sich hatten. Doch vergangenen September kam mit Söhnchen Mika die Wende: Seither hat die Tanztrainerin ihre knappen Glitzerfummel gegen weite Wohlfühlklamotten eingetauscht. Auch ein paar Kilo mehr hat die Blondine inzwischen auf den Rippen – und ist stolz darauf!

Isabel blüht in ihrer Rolle als Neu-Mama regelrecht auf. Ein rosiger Teint, ihr strahlendes Lächeln und ein paar Extrapfunde verraten: Sie ist superglücklich! "Ich bin momentan ein bisschen rundlicher. Ein ganz neues Gefühl. Manchmal sehe ich mich im Spiegel und denke: 'Oh, das ist jetzt aber anders!'", lacht sie im Interview mit RTL. Rund 20 Kilo hatte sie während der Schwangerschaft zugelegt. Mit dem Abspecken habe sie es allerdings nicht eilig. Im Gegenteil: Isabel fühlt sich pudelwohl! Auf Snapchat teilte sie vor Kurzem sogar ein Foto von sich in einem eleganten, langen Kleid auf dem roten Teppich und versah den Post für ihre Fans stolz mit den Worten "Curvy Woman", also "kurvige Frau".

Fürs Tanzen bleibt ihr momentan wenig Zeit! Nur kleine Salsa-Einlagen mit ihrem Babyboy gönnt sich die 35-Jährige dann und wann. "Let's Dance" verfolge sie natürlich trotzdem fleißig – aber eben ganz gemütlich von der heimischen Couch aus. "Ich bin froh, dass ich ein bisschen Pause machen und faul sein kann", gestand sie. Doch nach zehn Jahren Disziplin, Figurstress und einem straffen Zeitplan sei ihr das auch gegönnt!

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson mit Sohn Mika

Anzeige

Schultz-Coulon/WENN.com Isabel Edvardsson auf dem "Goldene Bild der Frau"-Event

Anzeige

RTL/Stefan Gregorowius Alexander Klaws und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de