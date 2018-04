Der kubanische TV-Choreograf Jorge Gonzalez (50) steht heute offen zu seiner Homosexualität – und wird dabei von seiner Familie unterstützt. Mit nur 17 Jahren verließ der Let's Dance-Juror sein Heimatland, kehrte nun allerdings mal wieder auf die Insel zurück, um seinen geliebten Papa Gudelio zu überraschen. Und der plauderte bei dem Treffen offen über das Outing seines Sohnes: Er sieht Jorges Sexualität bis heute total gelassen!

Der ehemalige GNTM-Laufsteg-Trainer habe sich während seiner Jugend auf Kuba nie geoutet, sondern erst mit 30 Jahren. Verständlich, denn in dem Land drohte bis 1979 auf die offene Liebe unter Männern sogar eine Gefängnisstrafe. Sein Vater steht Jorge bis heute in all seinen Lebensentscheidungen bei: "Ach, so ist das Leben. Ist doch eine natürliche Sache", antwortete er gegenüber Guten Morgen Deutschland am Donnerstag, als er auf die Homosexualität des TV-Stars angesprochen wurde. "Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Auch, weil er den Mut hatte, Kuba zu verlassen", bekräftigte er zusätzlich.

Das Männermodel hat mittlerweile auch die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen, versucht allerdings den Kontakt zu seinem Angehörigen aufrechtzuerhalten: "Mein Vater ist schon 96. Ich versuche jeden Moment zu genießen, mit ihm!" Dass Gudelio trotz seines Alters aber immer noch fit ist und mindestens genauso gern das Tanzbein schwingt wie sein Spross, das zeigt der Runway-Coach auch gern auf seinem Instagram-Kanal.

Thomas Lohnes / Getty Images Jorge Gonzalez und sein Vater Gudelio auf der Night of the Stars-Party 2013

Florian Ebener / Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2018

Instagram / jorgechicaswalk Gudelio und Jorge Gonzalez bei den inTouch Awards 2016

