Er weiß, was Jenny Frankhauser (25) will! Seit dem Dschungelcamp sind Daniele Negroni (22) und die amtierende Busch-Queen gute Freunde. Deshalb ist sich der Musiker auch ziemlich sicher, was ein Mann mitbringen muss, um das Herz der Schlagersängerin zu erobern. Im Promiflash-Interview plauderte Daniele aus: "Er muss auf jeden Fall so aussehen wie David. Ich weiß ja, dass sie den hübsch fand. Ich glaube, der muss auch so ticken wie David. Weil sie ja oft genug gesagt hat, wenn sie könnte, dann würde sie mit dem David schon zusammenkommen." Jenny wurde mit David Friedrich (28) ein heißer Flirt nachgesagt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de