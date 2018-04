Es scheint, als wäre Dieter Bohlen (64) nicht darauf aus, neue Freundschaften zu schließen: Während der ersten DSDS-Mottoshow am Samstag schien es, als könne der Poptitan mit seinen Jury-Kollegen Mousse T. (51), Carolin Niemczyk (27) und Ella Endlich (33) nicht viel anfangen. Die anderen machten Späßchen, tanzten und lachten viel. Der 64-Jährige hingegen wirkte nicht so amüsiert wie seine Sitznachbarn. Er ließ stattdessen einen Spruch nach dem anderen gegen sie los.

"Mit dieser Jury habe ich nichts zu tun, die hat RTL ausgesucht“, verriet Dieter während eines Interviews mit der Bild, als die Dreharbeiten der 15. Staffel begannen. Seine anscheinend kritische Meinung über seine Kollegen scheint sich bislang nicht geändert zu haben. Als Schlagersängerin Ella dem DSDS-Nachwuchsstar Marie Wegener (16) in der Show große Chancen auf den Sieg prophezeite, konnte Dieter diese Einschätzung nicht unkommentiert lassen: "Das hat sie schon zu vielen gesagt, die dann ausgeschieden sind.“ Hintergrund seines Spruchs: Ellas favorisierter Kandidat Mitch Lodewick musste die Show bereits im Recall wieder verlassen.

Auch hinter der Kamera teilt Dieter gerne mal aus. Im Promiflash-Interview erinnert sich Ella an die kritischen Worte des Musikproduzenten zurück: "Das Erste, was Dieter zu mir gesagt hat: ‘Megagefühl in der Stimme, die Ella! Aber ihr verkauft alle keine Platten mehr – ein Flop nach dem anderen.’"

Florian Ebener / Freier Fotograf Ella Endlich und Mousse T. bei der ersten Mottoshow von DSDS 2018

Anzeige

Florian Ebener / Freier Fotograf Carolin Niemczyk und Mousse T. bei der ersten Mottoshow von DSDS

Anzeige

Florian Ebener / Freier Fotograf Dieter Bohlen bei der ersten Mottoshow von DSDS 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de