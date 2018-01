Jetzt bekommen sogar die Mit-Juroren ihr Fett weg! Dieter Bohlen (63) thront seit 15 Staffeln Deutschland sucht den Superstar auf dem Chefsessel der Expertenrunde. Das Publikum liebt den Poptitan nicht nur für seine fachliche Expertise, sondern vor allem für seine derben Sprüche. DSDS-Neuling Ella Endlich (33) berichtet im Promiflash-Interview allerdings, dass der Produzent in den neuen Folgen nicht nur an den Kandidaten Kritik übt, sondern auch an seinen Jurykollegen: "Diese Sprüche sind nicht immer nur auf Kosten der Kandidaten, sondern auch auf unsere Kosten gerne mal. Das Erste, was Dieter zu mir gesagt hat: ‘Megagefühl in der Stimme, die Ella! Aber ihr verkauft alle keine Platten mehr – ein Flop nach dem anderen!'", erinnert sich die Schlagersängerin an die Dreharbeiten.