Er tritt in die Fußstapfen des legendären "Terminators"! Im September wurden die ersten Einzelheiten zum neuen Streifen um den mörderischen Androiden bekannt. Der Film, mit dem Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (70) Weltruhm erfuhr, geht in die sechste Runde. Neben einem altbekannten Gesicht, Linda Hamilton (61) als Sarah Connor, wird es natürlich auch Frischfleisch geben: Endlich ist bekannt geworden, wer der neue Terminator ist: US-Schauspieler Gabriel Luna.

Das US-amerikanische Magazin Deadline bestätigte die Ankunft des neuen intelligenten Maschinenwesens. Der gebürtige Texaner ist bekannt als der Ghost Rider aus der Action-Serie "Marvel Agents of S.H.I.E.L.D" und hat des Weiteren auch in Kinoproduktionen mitgewirkt. Die Storyline des Actionspektakels wird direkt an den zweiten Teil "Terminator: Tag der Abrechnung" anknüpfen. Demnach spielt die Geschichte in Mexiko City. Der neue Terminator verfolgt aus noch unerfindlichen Gründen wieder eine Frau – die smarte und kampferprobte Dani Ramos, gespielt von Mackenzie Davis (31). "Deadpool"-Regisseur Tim Miller wird das Filmruder übernehmen und James Cameron (63), der schon in den ersten beiden "Terminator"-Filmen Regie führte, gibt als ausführender Produzent Rückendeckung.

Gabriel wird nicht der einzige Augenschmaus im Film sein. Diego Boneta (27) alias Alex Santiag, gehört ebenfalls zur Besetzung – genau wie Arnie selbst! Der 71-Jährige soll eine kleine Nebenrolle übernehmen.

