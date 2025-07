Dakota Johnsons Mutter will Beziehung mit Chris retten

Dakota Johnson (35) und Chris Martin (48) haben ihre Beziehung nach acht gemeinsamen Jahren überraschend beendet. Berichten zufolge soll die Schauspielerin über die Trennung tieftraurig sein. Doch jemand gibt die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback nicht auf: Dakotas Mutter Melanie Griffith (67) soll sich intensiv dafür einsetzen, die beiden wieder zusammenzubringen. "Melanie ist überzeugt, dass sie füreinander bestimmt sind", erzählte ein Insider gegenüber Daily Mail. Sie sei fest entschlossen, die Beziehung zu retten, und suche Unterstützung in der spirituellen Community.

Bereits in der Vergangenheit musste das Paar mehrere Beziehungsprobleme lösen, die sie immer mal wieder kurzzeitig voneinander entfernten. Dennoch hatte ihre Liebe große Meilensteine erreicht, wie eine angebliche Verlobung im Jahr 2020. Dakota schwärmte sogar von Chris’ Kindern aus seiner Ehe mit Gwyneth Paltrow (52): "Ich liebe diese Kinder von ganzem Herzen", sagte sie 2022 in einem Interview mit Bustle. Trotz der erneuten Trennung möchte Melanie die beiden überzeugen, unkonventionelle Paartherapie und Energiearbeit in Betracht zu ziehen. Sie glaubt, dass sich so ihre Probleme lösen und die Beziehung stabilisieren könnten.

Melanie Griffiths Engagement geht über bloßen Optimismus hinaus. Selbst mit einer bewegten Liebesgeschichte, einschließlich ihrer zwei Ehen mit Don Johnson (75) und einer mit Antonio Banderas (64), glaubt sie an eine spirituelle Herangehensweise an Beziehungen. Freunde der Hollywood-Ikone bestätigen, dass ihr Einsatz von authentischer Liebe und nicht von Kontrolle geleitet ist. "Melanie möchte einfach, dass Dakota und Chris ihr Ego beiseite lassen und ihren Herzen folgen", berichtete der Insider weiter. Ob dieser Plan aufgeht, bleibt abzuwarten – vor allem, da beide derzeit in ihren eigenen Leben beruflich stark eingespannt sind.

Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson im November 2021 in Kalifornien.

MEGA Daktota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin