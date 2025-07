P. Diddys Ex-Köchin fürchtet Vergeltung nach Gerichtsurteil

Sean "Diddy" Combs (55) steht erneut im Fokus der Schlagzeilen: Seine ehemalige Privatköchin Jourdan Atkinson äußerte in einer Serie von Instagram-Videos ihre Angst vor Vergeltungsmaßnahmen des Rappers. Sie war Zeugin und angeblich auch Opfer von körperlichem Missbrauch, während sie in seinem Dienst stand. Ihre Äußerungen folgen auf das Urteil eines Geschworenengerichts in Manhattan, das Diddy am 2. Juli 2025 von den schwerwiegendsten Anklagen wie Sexhandel und Verschwörung freisprach, ihn jedoch in einem weniger schweren Punkt schuldig sprach. Der Richter entschied zudem, dass Diddy bis zur Urteilsverkündung in Haft bleibt.

Jourdan hatte im Vorfeld der Verhandlung einen Brief an den zuständigen Richter Arun Subramanian geschrieben, in dem sie ihre Sorge um die eigene Sicherheit äußerte. Sie verwies auf traumatische Erfahrungen und kritisierte, dass der Musiker weiterhin bedrohlich wirken könne. Außerdem beschreibt sie in ihren Social-Media-Posts, wie sie im vergangenen Jahr von Behörden zu einer Aussage verpflichtet wurde, nachdem sie lange aus Angst geschwiegen hatte. In den Videos berichtet sie von einem Kontaktversuch durch Diddys Anwaltsteam und veröffentlichte Nachrichten, die sie angeblich von einem der Verteidiger erhalten habe.

Die Vorwürfe gegen Diddy umfassen nicht nur die Aussagen seiner Ex-Köchin. Unter anderem belastete auch seine frühere langjährige Partnerin Casandra "Cassie" Ventura (38) den Rapper schwer. Cassie, die Hauptzeugin der Anklage, warf ihm vor, sie und andere Frauen sexuell ausgebeutet zu haben. In der Vergangenheit war Diddy nicht nur als Musiker und Unternehmer bekannt, sondern auch immer wieder durch Berichte über sein Privatleben in den Medien präsent. Die jüngsten Ereignisse werfen einen düsteren Schatten auf eine Karriere, die seit Jahrzehnten von Höhepunkten in der Musik- und Geschäftsbranche geprägt ist.

