David Beckham trauert um Diogo Jota nach tragischem Unfall

Ein tragisches Unglück erschüttert die Fußballwelt: Der portugiesische Fußballspieler Diogo Jota (✝28) ist im Alter von nur 28 Jahren bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Sein Lamborghini kam in der Nacht zu Donnerstag von der A-52 nahe Zamora ab, überschlug sich und ging in Flammen auf. Auch sein jüngerer Bruder Andre (26), der mit ihm im Auto saß, konnte nicht gerettet werden. Weltweit zeigen sich Fans und Weggefährten bestürzt, darunter auch David Beckham (50), der auf Instagram schrieb: "Es ist verheerend, so traurige Nachrichten zu hören… Meine Gedanken sind bei Diogos und Andres Familie."

Der schreckliche Vorfall hinterlässt eine Lücke in der Fußballwelt und erinnert schmerzlich daran, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Weltstars wie Cristiano Ronaldo (40) würdigten ihn als Freund und außergewöhnlichen Menschen. "Das macht keinen Sinn. Eben noch waren wir zusammen für die Nationalmannschaft, du warst gerade verheiratet", erinnerte sich der Fußballspieler und schrieb: "Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst."

Diogo hatte erst vor zwei Wochen in seiner Heimatstadt Porto seine Jugendliebe Rute Cardoso geheiratet. Neben seiner Frau hinterlässt er drei Kinder. In einem berührenden Beitrag kommentierte er selbst noch ihren Hochzeitstag: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt, ihr Mann zu sein." Tragischerweise markierte dieser Post auch seinen letzten Auftritt in den sozialen Medien. Diogo war ein wichtiger Bestandteil der Premier-League-Saison 2024/25 mit Liverpool und trug zuletzt noch zur Nations-League-Trophäe Portugals bei. Während Diogo einen Namen auf der internationalen Bühne machte, spielte sein Bruder für den portugiesischen Zweitligisten Penafiel.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: David Beckham und Diogo Jota

Getty Images Fußballspieler Cristiano Ronaldo und Diogo Jota, September 2022

