Sydney Sweeney überrascht Fans mit leckerem Eiscreme-Debüt

Sydney Sweeney (27) hat einen Kindheitstraum verwirklicht: Die Schauspielerin bringt eine eigene Eiskreation zusammen mit der beliebten Kette Baskin-Robbins heraus. Auf Instagram zeigte die 27-Jährige ihren 25,2 Millionen Fans stolz ihren neuesten Coup und teilte Szenen eines Werbespots, den sie für die Kampagne drehte. Zu den Köstlichkeiten ihrer "Sweet on Sydney"-Kollektion zählt das farbenfrohe "Sydney's Signature Scoop", ein Schokoladen-Waffelhörnchen mit Regenbogen-Sorbet, bunten Streuseln und einem Topping aus Gummibärchen. Auch das erfrischende Getränk "Sydney's Signature Fizz" – eine bunte Mischung aus Regenbogen-Sorbet, Starry Soda und Gummibärchen – wird für kurze Zeit erhältlich sein.

Im Werbespot, der in einer echten Filiale der Eiskette gedreht wurde, zeigt sich Sydney ausgelassen. In einer humorvollen Szene wird gezeigt, wie sie angeblich jeden Tag für ihr Lieblingseis vorbeikommt und sogar nach Ladenschluss heimlich aus der Tiefkühltruhe nascht. Ihr Outfit im Video – ein pinkfarbenes Tube-Top, weite Jeans und Sneaker – unterstreicht die sommerliche Stimmung des Spots. Die Zusammenarbeit mit Baskin-Robbins scheint ihr sichtlich Freude zu bereiten. "Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass Eiscreme mir immer das größte Lächeln ins Gesicht zaubert", schwärmte sie voller Begeisterung in ihrem Instagram-Post.

Die Schauspielerin ist dafür bekannt, Projekte mit einem Augenzwinkern anzugehen. Bereits zuvor sorgte sie mit außergewöhnlichen Geschäftsideen für Wirbel, so etwa mit Seife, die aus ihrem Badewasser hergestellt wurde. Fans lieben ihre humorvolle Art, sich selbst und ihre Karriere zu vermarkten. Trotz ihres Erfolgs in der Film- und Fernsehbranche beweist sie mit diesem neuen Kapitel erneut, dass sie keine Angst hat, neue Wege zu gehen – egal, ob es nun um Kosmetik oder Eiscreme geht.

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025 in London

Getty Images Sydney Sweeney bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Echo Valley" in New York