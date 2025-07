Henry Golding bestätigt: "Crazy Rich Asians"-Serie kommt

Henry Golding hat spannende Neuigkeiten zur Zukunft von "Crazy Rich Asians" geteilt! Der Schauspieler, der im ersten Film als Nick Young (40) die Herzen der Zuschauer eroberte, bestätigte nun höchstpersönlich, dass eine Serienadaption der beliebten Geschichte in Arbeit ist – und die Produktion möglicherweise bereits Anfang nächsten Jahres startet. Bei einem Auftritt in der US-Show "Watch What Happens Live" verriet er: "Es gibt Skripte, die herumschwirren, aber ich habe noch nichts gelesen. Aber ich höre, dass es vielversprechend ist." Einige seiner ehemaligen Kollegen könnten ebenfalls zurückkehren, doch dazu wolle er sich noch nicht konkret äußern.

Das Serienprojekt soll auf dem gleichen Material basieren wie die Buchvorlage von Kevin Kwan und wird von Warner Bros. entwickelt. Die Autoren des ersten Films, Adele Lim und Peter Chiarelli, sind ebenfalls beteiligt – ebenso wie Regisseur Jon M. Chu (45). Fans können jedoch aufatmen: Die Serie ist nicht als Ersatz für die lang erwartete Fortsetzung des Kinohits gedacht, sondern als Ergänzung zum bestehenden Universum. Henry erklärte zudem, dass die Idee für die Show schon seit einiger Zeit im Raum stehe. Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs des ersten Films, der weltweit über 239 Millionen Dollar (etwa 203 Millionen Euro) an den Kinokassen einspielte, sei das Interesse an weiteren Projekten groß.

Doch bei all seinen beruflichen Erfolgen bleibt Henrys Herz vor allem seiner Familie vorbehalten. Der "Crazy Rich Asians"-Star verbringt seine Zeit abseits des Rampenlichts am liebsten mit seiner Frau Liv Lo und den gemeinsamen Kindern. Seit das Paar kürzlich zum zweiten Mal Eltern geworden ist, wirkt er überglücklich. Mit Töchterchen Lyla bekam die kleine Familie vor zwei Jahren erstmals Zuwachs – nun bereichern zwei Kinder den Alltag des Schauspielers.

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Golding bei der "The Old Guard 2"-Premiere im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Golding im Mai 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / henrygolding Henry Golding mit seiner Frau Liv und Tochter Florence Lyla im Mai 2023

Anzeige