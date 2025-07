Fabio Knez hat sich mal bei "Adam sucht Eva" beworben

Fabio Knez, Reality-TV-Fans aus Formaten wie Make Love, Fake Love bekannt, hat in seinem Podcast enthüllt, wie ungewöhnlich er zu seiner Karriere auf der Mattscheibe gefunden hat. Im Podcast "Zwischen Likes & Liebe" plauderte Fabio mit seiner Verlobten und Co-Moderatorin Darya Strelnikova (32) über seine Anfänge und gestand überraschend, dass er vor seiner Teilnahme am TV-Format kaum etwas über Reality-Shows wusste – geschweige denn einen Fernseher besaß. Als Staubsaugervertreter wurde er von Kunden auf sein Potenzial für das Fernsehen angesprochen, was ihn schließlich zu dem Entschluss führte, sich zu bewerben. "Ich hatte einen Text, den hab ich per Copy & Paste an alle Produktionen in ganz Deutschland geschickt", erinnerte sich Fabio und fügte lachend hinzu: "Alles, was geht. Sogar bei Hundeshows, ich hatte nicht mal einen Hund."

Eine seiner kuriosesten Bewerbungen schickte Fabio unwissentlich an die Nackt-Dating-Show Adam sucht Eva. Als er von der Rückmeldung erfuhr, war sogar seine Mutter involviert. "Sie meinte: 'Okay, du kannst ja nicht zu 'Adam sucht Eva' gehen.' Und ich fragte: 'Was ist das?'," erinnerte Fabio sich. Doch diese kühne Strategie brachte ihm auch erste Einladungen. So zeigte zum Beispiel Love Island Interesse an ihm, doch am Ende scheiterte er beim Casting.

Fabio, der heute mit seiner offenen Art begeistert, hat keine Scheu, über seine unkonventionellen Anfänge zu sprechen. Die Naivität und Spontaneität, mit der er damals seine Bewerbungen losschickte, zieht sich auf charmante Weise durch seine Erzählungen. Neben seinen Reality-TV-Auftritten, unter anderem auch im Dschungelcamp, kehrt er mit witzigen Anekdoten wie diesen seiner Vergangenheit als Staubsaugervertreter den Rücken. Diesen Mut und seine Bodenständigkeit schätzen seine Fans an ihm besonders.

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im Februar 2025

Instagram / fabioknez Fabio Knez mit abgeschnittenen Haaren, 2024