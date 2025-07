Anastasiya Avilova plaudert Details zu ihrer neuen Liebe aus

Seit Juni ist bekannt, dass Anastasiya Avilova (36) in einen neuen Mann verliebt ist. Im Gespräch mit Bild berichtet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nun einige Infos zu ihrem Freund Patrick Herbach. Der vier Jahre jüngere Mann sei ein "stinknormaler deutscher Beamter" und arbeite für eine Behörde in Hannover. Doch ihr Kennenlernen war trotzdem alles andere als alltäglich, denn sie trafen sich in der Datingshow "Power of Love" aufeinander. Doch Anastasiya beteuert: "Aber er weiß selbst nicht, was er da eigentlich wollte. Er hat mit dem ganzen TV-Zirkus ansonsten nichts zu tun und das ist auch gut so."

Die vorherigen Beziehungen des Models haben offenbar ihre Spuren hinterlassen. Im Interview mit der Tageszeitung spielt Anastasiya auch auf ihre Ex-Partner, die Partyschlagersänger Ennesto Monté (50) und Daniel Roth, an. "Ich bin froh, dass Patrick durch mich keine peinlichen Mallorca-Songs promoten will oder mich für seine Zwecke missbraucht wie meine Ex-Freunde!", gibt die Beauty zu verstehen.

Auch mit Patrick Romer (29) bandelte die 36-Jährige einst an. Der Bauer sucht Frau-Star hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings offenbar nicht nur eine Verehrerin. "Er ist sehr charismatisch und wickelt eine Frau sehr leicht um den Finger. Er ruft ständig an, Tag und Nacht, sagt viele Komplimente, FaceTime, Sexting, am Telefon einschlafen", berichtete Anastasiya vor einigen Jahren gegenüber Promiflash. Der TV-Bauer soll zum gleichen Zeitpunkt auch Celina Solfa und Gloria Glumac (32) gedatet haben.

Instagram / patrick_herbach_ Anastasiya Avilova und Patrick Herbach, TV-Pärchen

Instagram / patrick_herbach_ Patrick Herbach und Anastasiya Avilova, "Power of Love"-Paar

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"