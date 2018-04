Wurde Iris Mareike Steen (26) das Talent zum Tanzen in die Wiege gelegt? Die diesjährige Let's Dance-Kandidatin plauderte im Promiflash-Interview aus, dass es in ihrer Familie wahre Tanzprofis gibt: "Meine Mutter ist tatsächlich Tänzerin gewesen. Was nicht heißt, dass ich irgendwas davon geerbt hätte." Bisher läuft es für die GZSZ-Darstellerin in der Show trotz Fußverletzung ziemlich rund. Tanzpartner Christian Polanc (39) kann das versteckte Talent offensichtlich gut aus Iris herauskitzeln.



