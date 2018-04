Jetzt verabschiedet sich auch seine zweite Liebe, das kanadische Model Raquel Bettencourt, von Avicii. Der Star-DJ stirbt überraschend mit nur 28 Jahren. Fans, Familie und Freunde sind fassungslos. Und auch seine Ex-Freundin Emily Goldberg, die zwei Jahre ihres Lebens mit dem bürgerlichen Tim Bergling teilte, verabschiedete sich mit emotionalen Worten via Social Media. Doch sie war nicht die einzige Liebe des Ausnahmemusikers. Nach der Beziehung mit Emily datete er ein Jahr lang Raquel. Und auch die kann nicht glauben, dass das Leben ihres ehemaligen Lebenspartners so früh zu Ende gehen musste. Nicht nur das – sie liebt ihren Tim noch immer.

Via Instagram schreibt sie: "Tim es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, als wir unzertrennlich waren. Wir sprachen und lachten bis Sonnenaufgang. Wir gegen die Welt. Erinnerungen für ein Leben. Durch alle unsere Höhen und Tiefen wollte ich nichts mehr, als sicher zu gehen, dass du gesund und glücklich bist und ich wollte immer an deiner Seite sein. Dir Leben geben, etwas, auf das du dich freuen konntest, aber das Universum wollte es anders." Neben den emotionalen Worten postete sie eine Reihe von Pärchen-Pics, die die tiefe Liebe zeigen, die aus den Worten der trauernden Exfreundin spricht.

Raquel fährt fort: "Ich weiß, wie hart du gekämpft und es versucht hast. Ich habe auch alles versucht. Danke, dass du mir gezeigt und beigebracht hast, was wahre Liebe ist. Dass du mich mitgenommen hast während deiner Reise." Die Schönheit schließt mit einem ehrlichen Geständnis: "Die Verbindung, die wir geteilt haben, war so rein und echt, ich denke nicht, dass sie jemals wirklich gebrochen war. Sie war immer und wird immer in meinem Herzen sein. Es war viel zu früh für dich, so talentiert und besonders, wie du warst. Du warst der größte Teil meines Lebens und hast eine riesige Rolle gespielt. Ich werde diese Momente immer schätzen. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich nie aufgehört habe, dich zu lieben." Tim und Raquel trennten sich im Dezember 2014. Der Grund ist nicht bekannt.

Instagram / racquelnatasha Avicii und Raquel Bettencourt

Sharky / Splash News Avicii und Model Raquel Bettencourt

WENN Avicii und Raquel Bettencourt

