Netflix kündigt Avicii-Dokumentarfilm zum Ende des Jahres an

Zu Ehren von Avicii (✝28) soll am 31. Dezember der Dokumentarfilm "Avicii - I'm Tim" über den verstorbenen DJ auf Netflix erscheinen. Das kündigte der Streamingdienst vergangenen Montag auf X an. Dabei soll Avicii, mit bürgerlichem Namen Tim Bergling, selbst über seinen Werdegang als Künstler erzählen. Wie das funktioniert? Durch bisher unveröffentlichte Interviews und Privatmaterial ist es dem Streamingdienst gelungen, ihn selbst sprechen zu lassen. Dabei berichtet Tim, wie er zu einem DJ mit weltweitem Erfolg geworden ist.

Als Fan bekommt man ganz genaue Einblicke in sein Leben, denn auch seine Freunde und Familienmitglieder geben preis, wie Tim privat war. Durch die Eindrücke kann man sich als Zuschauer viele Eindrücke über den DJ machen. Es werden beispielsweise besonders seine sensible Art und die inneren Kämpfe von ihm dargestellt – über die meisten Dinge spricht Tim dabei selbst. Die privaten Aufnahmen zeigen sogar seine Geburt auf der Entbindungsstation in Stockholm.

Der Künstler beging am 20. April 2018 Suizid im Oman. Er befand sich zuletzt in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und hatte mit einer Drogenabhängigkeit zu kämpfen. Mit seinen Songs "Levels" und "Wake Me Up" erlangte er weltweite Aufmerksamkeit und chartete in über 20 Ländern auf Platz eins. Damit die Anhänger seiner Musik ihn weiterhin erleben können, bringt Netflix am selben Tag seine letzte Liveshow, welche im weltbekannten Club Ushuaïa auf der Partyinsel Ibiza stattfand, unter dem Namen "Avicii - My Last Show" heraus.

Getty Images Avicii im Januar 2013

Getty Images Avicii bei den iHeartRadio Music Awards, 2014

