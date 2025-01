Vater spricht in Avicii-Doku über schlimme Intervention

Der Netflix-Dokumentarfilm "Avicii – I'm Tim" bringt neue Einblicke in das Leben und die mentalen Kämpfe von Tim Bergling, besser bekannt als Avicii, der 2018 im Alter von 28 Jahren starb. Darin erzählt sein Vater Klas Bergling (79) von einem emotionalen Wendepunkt in Tims Leben: Einer Intervention, die er zusammen mit Freunden, Geschwistern und dem Management des DJs organisierte. Der Anlass waren Tims zunehmende Probleme mit Angstzuständen und einer daraus resultierenden Schmerzmittelabhängigkeit. Besonders belastend sei es gewesen, Tim mit all seinen Liebsten konfrontieren zu müssen, sagte Klas in einem Interview für die Dokumentation: "Es war schmerzhaft, den Ausdruck in seinen Augen zu sehen. Er war anfangs wütend, doch am Ende stimmte er zu, Hilfe anzunehmen."

Ab diesem Zeitpunkt begann er, sich ärztlich behandeln zu lassen, einen Psychiater zu konsultieren und Veränderungen in seinem Lebensstil vorzunehmen. Laut der Dokumentation strebte Avicii in dieser Zeit nach innerer Balance, änderte seine Ernährung, setzte auf Bewegung und versuchte schließlich durch transzendentale Meditation, seine Angstzustände zu lindern. Für einige Zeit schien sich sein Leben zu stabilisieren, er zog sich aus dem Tourgeschäft zurück und fokussierte sich auf das Musizieren. Im Herbst 2017 begann er, an seinem später posthum veröffentlichten Album "Tim" zu arbeiten, das als Ausdruck seiner neu gewonnenen Kreativität und Freiheit galt.

Avicii, der mit Hits wie "Wake Me Up" und "Hey Brother" weltberühmt wurde, kämpfte sein ganzes Leben mit der Spannung zwischen Ruhm und persönlicher Zufriedenheit. Die neue Dokumentation enthält nicht nur Interviews mit Wegbegleitern wie Chris Martin (47) und Aloe Blacc (45), sondern zeigt auch bisher unbekanntes Material aus seiner Kindheit und von den Entstehungsprozessen seiner Musik. Aviciis Vater betont, wie unerwartet der Verlust seines Sohnes kam: "Keiner von uns hätte jemals gedacht, dass so etwas passieren könnte." Die Aufnahmen gewähren dabei einen tiefen und intimen Einblick in das Leben eines jungen Talents, das die Schattenseiten des Erfolgs schließlich nicht mehr ertragen konnte.

Getty Images Avicii, DJ

Getty Images DJ Avicii im Mai 2015

