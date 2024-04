Sechster Todestag: Fans zollen dem Star-DJ Avicii (†) Tribut

Der Verlust des DJs Avicii (✝28) veränderte das Leben seiner Familie, Freunde und Fans für immer. Viele Fans kommentieren immer noch auf dem offiziellem Instagram-Account des Musikers und verfassen liebevolle Worte unter den Beiträgen des Verstorbenen. "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht deine Musik höre", kommentiert ein Follower. "Deine Musik berührt immer noch meine Seele. Ich werde das Geschenk, das du uns gemacht hast, für immer in Ehren halten. Du bist eine Inspiration für alle, die dich lieben, Tim! Wir vermissen dich so sehr!", schreibt ein anderer und ein weiterer ergänzt: "Es sind inzwischen sechs Jahre ohne dich vergangen. Ich hoffe, dass du endlich Freiheit und Weisheit gefunden hast. Wir lieben dich und vermissen dich und deine Musik so sehr."

Zu Aviciis fünftem Todestag gab Aviciis Mutter der schwedischen Zeitschrift Vi ein rührendes Interview. "Ich kann es noch jetzt spüren, während wir sprechen", äußert sich die 76-Jährige zu dem Verlust ihres Sohnes. Sie werde in ihrem tagtäglich Leben immer wieder an Tim erinnert: Als ein Song ihres Sohnes in einem Laden lief, habe sie sich erst einmal "gegen die Theke stützen" müssen, um "nicht auf den Boden zu fallen."

Vor sechs Jahren beging der DJ Suizid. Sein Tod schockierte die Musikwelt und Millionen von Fans. Am 20. April 2018 starb der gebürtige Schwede während eines Urlaubs im Oman. Er wurde nur 28 Jahre alt. Er feierte im Jahr 2011 mit dem Lied "Levels" seinen absoluten Durchbruch und konnte eine steile Karriere verzeichnen. Unter anderem legte er auf bekannten Festivals wie dem Tomorrowland oder dem Ultra Music Festival auf und stürmte die Charts mit seinen Hits. Sein seelischer Zustand sah anders aus: Avicii hatte jahrelang mit psychischen Problemen zu kämpfen.

Avicii bei einem Volvo-Event 2016 in Los Angeles

Avicii, DJ

