Avicii-Stiftung plant Musikstudios für psychisch Erkrankte

Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos sprach Klas Bergling (79), der Vater des 2018 verstorbenen Star-DJs Avicii (✝28), über das Erbe seines Sohnes und die schmerzhafte Trauer, die die Familie weiterhin begleitet. "Sein Verlust hat unser Leben in zwei Teile gespalten – in ein Davor und ein Danach", sagte er im Gespräch mit Bild. "Keine Minute vergeht, ohne dass wir an ihn denken." Tim Bergling, bekannt unter seinem Künstlernamen Avicii, war im April 2018 leblos im Oman aufgefunden worden. In den Jahren nach seinem Tod hat die Familie begonnen, sein Andenken zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen.

2019 gründeten Klas Bergling und seine Frau Anki Lidén die "Tim Bergling Foundation", die sich für die psychische Gesundheit junger Menschen einsetzt. Für Klas sei dies eine Herzensangelegenheit: "Nach Tims Tod haben wir unzählige Nachrichten erhalten, die uns gezeigt haben, wie viele junge Menschen unter ähnlichen Problemen leiden." Die Stiftung finanziert sich unter anderem durch die Rechte an der Musik Aviciis, die verkauft wurden, um langfristig Projekte zu sichern. Zu den wichtigsten Initiativen gehören der Bau von Musikstudios und die Zusammenarbeit mit Organisationen, die in der Suizidprävention aktiv sind. Darüber hinaus plant die Stiftung, auch international weiter zu expandieren, um mehr Menschen zu erreichen.

Avicii wurde als einer der bedeutendsten DJs seiner Generation gefeiert, litt jedoch privat unter dem Druck seines Erfolgs. Laut seinem Vater sei er introvertiert und humorvoll gewesen und habe vor allem in Musikstudios Zuflucht gefunden. "Dort fühlte er sich zu Hause und sicher", erzählte Klas Bergling. Partys und große Menschenansammlungen seien hingegen nicht seine Welt gewesen. Die Familie setzt mit der Stiftung nicht nur ein Zeichen für das Vermächtnis des Künstlers, sondern versucht auch, anderen jungen Menschen jene Sicherheit zu bieten, die Tim im Leben so sehr gebraucht hatte.

Getty Images Klas Bergling, der Vater von Avicii

Instagram / avicii Avicii, DJ

