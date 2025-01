Vater verrät: Das steckte hinter Aviciis Künstlername

Tim Bergling, weltweit bekannt als Avicii (✝28), war einer der einflussreichsten DJs seiner Zeit. Doch viele seiner Fans waren bis vor Kurzem im Unklaren darüber, was der Künstlername des Schweden eigentlich bedeutet. In einem Gespräch auf SiriusXM lüftete sein Vater Klas Bergling (79) nun das Geheimnis: "Avicii bedeutet die niedrigste Ebene der Hölle in der buddhistischen Religion. Ich fand es absolut fantastisch, dass er diesen Begriff verwendet hat. Typisch Tim", erklärte er. Der Musiker hatte diesen Namen gewählt, nachdem er festgestellt hatte, dass sein eigentlicher Name auf Myspace schon vergeben war.

Die Fans waren verblüfft von der Enthüllung. Einer schrieb: "Ich bin Buddhist und als Kind dachte ich, Avicii und Avici (Awici) fühlen sich ähnlich an. Damals dachte ich, das ginge nur mir so. Aber heute, Jahre später, habe ich herausgefunden, dass er den Namen davon hat." Eine Netflix-Dokumentation mit dem Titel "Avicii - I'm Tim" enthüllt nun weitere Details über das Leben und den Tod von Tim. Der Film enthält zahlreiche private Archivaufnahmen und lässt ihn selbst zu Wort kommen. "Dies ist die Reise eines schüchternen und unsicheren Jungen, der, ohne es zu merken, zu einem der meistgeliebten Künstler der Welt wurde", heißt es in der Beschreibung.

Avicii begann seine musikalische Reise schon im Kindesalter. Inspiriert von seinem Bruder, der ebenfalls als DJ tätig war, begann Tim mit acht Jahren Musik zu mischen. Mit einer nicht lizenzierten Kopie des Produktionsprogramms FL Studio wagte er sich an eigene Melodien und zog bald die Aufmerksamkeit professioneller Produzenten auf sich. 2007 unterschrieb er seinen ersten Vertrag bei Dejfitts Plays. Seine Karriere nahm schnell Fahrt auf, und er wurde zu einem der prägendsten Elektro-Künstler seiner Generation. Trotz des schnellen Aufstiegs blieb Tim bis zu seinem Tod im Jahr 2018 vielen ein Rätsel – auch wegen seines künstlerischen Namens, der nun vollständig entschlüsselt wurde.

Getty Images Klas Bergling, der Vater von Avicii

Getty Images Avicii im Januar 2013

