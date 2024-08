Aviciis (†) Sachen werden sechs Jahre nach Tod gespendet

Die gesamte Musikwelt stand vor sechs Jahren unter Schock – Avicii (✝28) hatte Suizid begangen. Bis heute trauern seine Fans um den weltbekannten DJ, der bürgerlich Tim Bergling hieß. Jetzt wurde bekannt, dass seine persönlichen Gegenstände versteigert werden sollen. Die Familie des Musikers übergab einem Stockholmer Aktionshaus 267 Dinge – von Schuhen und Kleidung über Musikinstrumente bis hin zu Erinnerungsstücken an seine Karriere. Die Einnahmen seiner Sachen gingen an seine gleichnamige Wohltätigkeitsorganisation, wie People berichtet. In einem Statement des Auktionshauses heißt es: "Wir sind unglaublich stolz, diese Auktion zu präsentieren. Tim Bergling hat unzählige Menschen auf der ganzen Welt berührt und tut dies auch weiterhin, sowohl durch seine Musik als auch durch die Stiftung, die die Familie in seinem Namen gegründet hat."

Die Organisation, an welche die Einnahmen gehen sollen, wurde 2019 gegründet und nach dem Musiker benannt. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Aviciis "eifrige Arbeit fortzusetzen, zu der auch das Sammeln von Spenden" gehöre, wie Rolling Stone berichtet. Auf der Webseite heißt es: "Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der sich Kinder und Jugendliche wohl, sicher und selbstbewusst fühlen und die Möglichkeit haben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Denjenigen, denen es noch nicht gut geht, sollte schnell Unterstützung angeboten werden."

Fast auf den Tag genau, sechs Jahre nach dem Tod des Musikproduzenten, verstarb Aviciis Ex-Freundin. Emily Goldberg war zwei Jahre mit ihm liiert gewesen. Auf der Seite Dignity Memorial wurde in einer Todesanzeige bekannt, dass die junge Fotografin wohl einer Lungenembolie erlegen sei. "Emily war eine lebhafte und einzigartige Person, die in ihrem viel zu kurzen Leben viele Abenteuer erlebte", hieß es in einer emotionalen Mitteilung.

Avicii, DJ

Avicii und Emily Grace Goldberg

