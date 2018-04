Da ist er endlich! Vor wenigen Stunden gab der Kensington Palace bekannt: Das dritte Kind von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) ist auf der Welt! Um 11.01 Uhr Ortszeit heute Vormittag konnten sie den kleinen Jungen begrüßen. Traditionsgemäß kommt das Paar nach nur kurzer Zeit bereits aus dem Krankenhaus, um den neuen Erdenbürger den wartenden Fans und Fotografen zu präsentieren. Und nun war der große Moment da!

Freudestrahlend und schön wie immer strahlte Kate mit ihrem Mann um die Wette, in den Armen ihr kleines Wunder. Beim ersten Kind trug Kate ein blaues Kleid in Erinnerung an Prinzessin Diana (✝36), die ein ähnliches Modell bei Williams Geburt trug. Für ihre Tochter wählte sie ein weiß-gelbes Dress passend zum Frühling. Für ihren Jüngsten sollte es nun ein knallrotes Outfit sein!

Nach der Schau für die Öffentlichkeit werden Kate und William ihr Söhnchen nun nach Hause in den Palast bringen. Schließlich muss sich die Dreifachmutter erst einmal von den Strapazen der Geburt erholen – auch wenn man ihr die nicht im Geringsten ansah. Außerdem wollen die Geschwister Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) sicher auch noch ein bisschen mehr Zeit mit ihren Geschwisterchen verbringen.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinzessin Charlotte

Anzeige

Scott Heavey/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz George

Anzeige

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de