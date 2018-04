Der Sommer kann kommen! Am Wochenende startete der berühmte Bierkönig am Ballermann auf Mallorca in die neue Saison. Zu den ersten Künstlern gehörten Mia Julia (31), Melanie Müller (29) und Anna-Maria Zimmermann (29), die die Meute so richtig zum Kochen brachten. Promiflash war live vor Ort und erfuhr von Mia Julia, wie ihr das Opening 2018 mit den Fans gefallen hat: "Es war extrem geil, es hat extrem viel Spaß gemacht. Die Leute waren cool drauf. Es war extrem viel los."



