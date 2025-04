Finch und Mia Julia planen neue gemeinsame Ballermann-Musik

Am Wochenende stand Mallorca wieder Kopf, denn die offizielle Ballermann-Saison wurde eröffnet. Im berühmt-berüchtigten Megapark standen deshalb jede Menge Party-Stars auf der Bühne. Natürlich durfte auch Mia Julia (38) nicht fehlen. Die Sängerin feierte ihr Debüt im Megapark. Ebenfalls auf der Bühne stand Rapper Finch (35), der seine Kollegin bei seiner Performance sogar zu sich holte. Zusammen sangen sie seinen Song "Wir eskalieren" und die Menge tobte. Im Anschluss meinte Mia Julia begeistert zu Bild, dass sie sich gut vorstellen könne, auch in Zukunft mit Finch Musik zu machen. "Auf eine weitere Zusammenarbeit haben wir beide auf jeden Fall Bock. [...] Es wird passieren. Finch und ich werden wieder einen Song zusammen machen", verspricht sie.

Finch gehört schon länger zum Inventar des Megaparks. Die letzten zwei Jahre gönnte der Musiker sich aber eine kleine Ballermann-Auszeit. 2025 feierte er dann endlich sein Comeback. Mia Julia ist noch ganz frisch in dem Klub, in Sachen Ballermann ist sie aber ein alter Hase. Rund zwölf Jahre sorgte sie regelmäßig im Bierkönig für gute Stimmung. Dass sie jetzt Teil der Megapark-Familie ist, freut Finch umso mehr. "Mia ist jetzt am Start, das ist super! Cool, dass hier neuer frischer Wind reinkommt", freute er sich gegenüber dem Magazin. In seiner Begeisterung entschied er sich spontan zu einem gemeinsamen Auftritt mit der 38-Jährigen. "Nachdem wir jetzt beide im Megapark sind, hat er mich gefragt: 'Haste Bock bei meiner Show auf die Bühne zu springen?'", freute Mia Julia sich.

Die neue Location begeisterte Mia Julia zwar, aber frei von Aufregung war sie nicht. Im Interview mit RTL erzählte sie, kurz vor ihrer Show eine kleine Panikattacke gehabt zu haben. "Gerade geht es mir nicht so gut. Ich bin sehr aufgeregt", erklärte die sonst so quirlige Partykönigin. Sie habe kurz vor dem Auftritt "die Krise" bekommen und musste sich kurzzeitig in der Toilette verschanzen. Auch nach über einem Jahrzehnt Erfahrung am Ballermann erlebe die gebürtige Bayerin immer mal wieder solche Momente der Unsicherheit. Verlassen kann Mia Julia sich dabei aber auf ihren Ehemann Peter Brückner. Er unterstütze sie auch bei der Performance im Megapark.

Instagram / finch Finch, deutscher Rapper

ActionPress / azee Mia Julia im Bierkönig, April 2023

