Megapark-Sängerinnen Isi Glück und Mia Julia vertragen sich

Mia Julia (38) und Isi Glück waren in den vergangenen Jahren nicht immer gut aufeinander zu sprechen. Zum Start der neuen Ballermann-Saison scheinen sie das Kriegsbeil allerdings begraben zu haben. Im Interview mit Bild erklärt die "Endlich wieder Malle"-Interpretin, wie ihre erste Begegnung im berühmten Megapark ablief: "Ich habe sie gedrückt und gesagt: 'Isi, ich habe keinen Bock auf Stress, Theater oder irgendwas. Lass die alle machen, aber wir müssen da nicht mitmachen.'" Ihre Kollegin sei der gleichen Meinung gewesen und habe geantwortet: "Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf!"

Dass einige Fans auf einen Zickenkrieg am Ballermann gehofft haben, interessiere die Erotikdarstellerin nicht. "Ich bin 38 Jahre alt. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will einfach nur einen geilen Sommer erleben", stellt die Sängerin im Gespräch mit dem Blatt klar. Mia berichtet, dass sie Isi auch regelmäßig in Deutschland begegne und sie sich immer freundlich begrüßen würden. Ihrer Meinung nach scheint es nie einen Zoff gegeben zu haben.

Mia war jahrelang das Aushängeschild des Bierkönigs. Doch zum Start der aktuellen Partysaison wechselte sie in den Megapark, wo auch Isi auf der Bühne steht. Laut Insidern habe dies für Spannungen gesorgt. Carlos Lucio, der ehemalige Direktor des Klubs und Ehemann von Isi, versuchte, die Spekulationen gegenüber der Mallorca Zeitung zu entkräften: "Das sind alles Gerüchte. Sie sind keine Freundinnen, grüßen sich gegenseitig aber."

Instagram / mia_julia Mia Julia, Sängerin

Instagram / carlos_luc1o Isi Glück und Carlos Lucio, Juli 2024

