Folgt auf die Blitz-Hochzeit nun ein Blitz-Baby? Ende Februar hat Model Emily Ratajkowski (26) ihre Fans mit ihrer Eheschließung überrascht: Still und heimlich hat sie Hollywood-Star Sebastian Bear-McClard (31) nach wenigen Wochen Beziehung das Jawort gegeben. Jetzt soll die 26-Jährige sogar schon schwanger sein? Die in London geborene Schauspielerin dementierte die Spekulationen vor Kurzem bereits in einem Interview. Die allerletzten Skeptiker überzeugt die Beauty jetzt mit ihrem ziemlich heißen und freizügigen Tänzchen auf Instagram vom Gegenteil.



