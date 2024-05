"Kampf der Realitystars"-Gisele macht sich direkt unbeliebt!

Gisele Oppermann (36) sorgt bei Kampf der Realitystars nicht gerade für Begeisterung bei ihren Mitstreitern. Direkt bei ihrem Einzug in das Domizil in Thailand hat die ehemalige Germany's Next Topmodel-Bekanntheit etwas zu bemängeln: Die Behausung ist ihr zu unsauber. Das sorgt bei ihren Kollegen für Unmut. Auch im weiteren Verlauf der aktuellen Folge macht sich die Braunschweigerin nicht gerade beliebt. Ob das mit dem Entzug von Zigaretten zu tun hat? "Also sie wird jetzt schön nervös und verliert die Fassung. Das könnte dann ganz unbequem werden", vermutet Aleksandar Petrovic (33) genervt und auch Calvin Kleinen (32) behauptet: "Sie eckt schon ein bisschen an. Das wird auch Streit mit Gisele geben, hundertpro."

Nachdem durch den freiwilligen Auszug von Annemie Herren ein Bett in der Unterkunft frei geworden ist, gibt es einen weiteren Streitpunkt, bei dem Gisele mächtig für Aufsehen sorgt: Sie will sich den Schlafplatz unter den Nagel reißen. Das geht einigen Teilnehmern gegen den Strich. "Sie macht sich hier gerade Feinde und sie hat zwar die Macht, jemanden rauszuschmeißen, aber das kann sich ganz schnell drehen. Dann wird sie hier schneller wegkommen, als sie gucken kann!", wettert Cecilia Asoro und auch Aleks stimmt zu: "Du bist neu reingekommen, aber du hast nicht das Recht, mehr Privilegien als die anderen zu haben!"

Ob die Lästereien etwa eskalieren werden? Falls Gisele schon bald wieder die Koffer packen muss, können sich Fans der TV-Bekanntheit eventuell auf einen weiteren Auftritt von ihr freuen. Es wird gemunkelt, dass die 36-Jährige in der diesjährigen Dschungelcamp-Allstars-Staffel dabei sein wird! Bislang wurde das jedoch nicht offiziell bestätigt.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Startcast

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann bei "Adam sucht Eva"

