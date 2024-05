Andy Cohen lässt sich von Klage gegen ihn nicht unterkriegen

Andy Cohen (55) muss sich seit einiger Zeit schweren Vorwürfen gegen ihn stellen. Doch der US-amerikanische TV-Manager lässt sich von den Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Drogenmissbrauch nicht unterkriegen. "Ich denke, dass die meisten Leute, die mit diesen Shows zu tun haben, sehr dankbar für die Plattform sind, aber es wird immer ein paar geben, die sich beschweren", erklärt er gegenüber Hollywood Reporter. Er habe selbstverständlich keinen Spaß daran, "eine Zielscheibe zu sein", und die Behauptungen gegen ihn empfinde er nur als "verletzend".

Genauere Details über die Vorwürfe und die konkrete Klage gegen ihn konnte Andy laut dem Nachrichtenmagazin aus rechtlichen Gründen nicht vorbringen. Doch der "The Real Housewives of New Jersey"-Star bleibt trotz der Umstände positiv. "Ich glaube, dass alles, was in deinem Leben passiert, die nächste Sache beeinflusst, die in deinem Leben passiert", betont der 55-Jährige seine Betrachtungsweise und fügt hinzu: "Ich weiß, was die Wahrheit ist, und ich weiß, wie ich mich verhalten habe, und ich gehe jeden Tag auf dieser Grundlage aufrecht."

Im Jahr 2022 beschuldigte die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit Brandi Glanville (51) Andy wegen sexueller Belästigung. Sie habe von ihm ein unangemessenes Video erhalten, in dem Andy sie dazu eingeladen habe, ihm beim Sex zuzuschauen. Im Februar dieses Jahres entschuldigte sich der TV-Star deswegen öffentlich – es sei nur ein Scherz gewesen. Brandi nahm diese Entschuldigung jedoch nicht an. Im vergangenen Februar kam dann noch die Klage der "Real Housewives of New York City"-Darstellerin Leah McSweeney (41) hinzu, wobei er wegen des Konsums und der Verbreitung von Kokain am Arbeitsplatz beschuldigt wird.

Designerin Leah McSweeney

US-amerikanische TV-Persönlichkeit Brandi Glanville

