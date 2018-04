Es ist also doch nichts im Busch! Vor wenigen Tagen versetzte Emily Ratajkowski (26) mit einem kryptischen Post ihre Follower in Aufregung. Das Model veröffentlichte ein Foto von sich, auf dem sie eine Orange in der Hand hält – und schrieb dazu: "Ich trage eine Frucht." Daraufhin brodelte die Gerüchteküche, viele Fans hielten das Model für schwanger. Ein Missverständnis. Jetzt erklärt Emily, wie es dazu kommen konnte.

In einem Interview mit USA Today verriet die Instagram-Queen, dass sie mitnichten Nachwuchs erwarte. "Ich habe nicht richtig nachgedacht, als ich das postete. Es ist wirklich süß, dass die Leute deshalb so aufgeregt waren. Aber ich bin nicht schwanger." Sie habe einfach nicht gewusst, wie sie ihr Foto anders beschreiben sollte als mit der mehrdeutigen Bildunterschrift: "Ich war auf einem Baum, während ich eine Frucht in den Händen hielt. Manchmal ist es nicht einfach, sich Bildtitel auf Instagram auszudenken", sagte sie.

Obwohl also keine "Frucht" in ihr heranwächst, dürfte die 26-Jährige gerade überglücklich sein. Vor wenigen Wochen gab sie Schauspieler Sebastian Bear-McClard das Jawort und feierte mit ihm eine Blitzhochzeit. Dabei erfüllte sich Emily einen Traum: Statt in traditionellem Weiß heiratete sie in einem senfgelben Hosenanzug.

